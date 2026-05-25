Papa León XIV exige regulación de la inteligencia artificial y advierte riesgos para la humanidad

Lunes 25 de mayo de 2026

Vaticano.- El papa León XIV lanzó un llamado global para establecer una regulación firme sobre la inteligencia artificial (IA) y pidió a gobiernos y empresas tecnológicas colocar el bienestar de la humanidad por encima de los intereses económicos.

La postura fue presentada en Magnifica Humanitas (Humanidad Magnífica), la primera encíclica de su pontificado, considerada ya uno de los documentos más importantes sobre ética y tecnología emitidos por la Iglesia Católica.

En el texto, el pontífice advirtió sobre los riesgos derivados del acelerado desarrollo de la inteligencia artificial, especialmente en ámbitos como el empleo, la privacidad, la concentración de poder económico y el uso militar de estas herramientas.

Critica el uso de IA en la guerra

Uno de los puntos más contundentes del documento es su rechazo a la utilización de sistemas de inteligencia artificial para tomar decisiones militares letales.

León XIV afirmó que no es moralmente aceptable delegar decisiones irreversibles sobre la vida humana a algoritmos o sistemas automatizados, y pidió que exista siempre responsabilidad humana en cualquier acción bélica.

“Hay que desarmar la IA” para evitar que se convierta en una herramienta de dominación, exclusión y muerte, expresó durante la presentación oficial del documento en el Vaticano.

El Papa también cuestionó la creciente normalización de la guerra tecnológica y alertó sobre los peligros de los sistemas de combate a distancia impulsados por inteligencia artificial.

Pide controles y vigilancia independiente

El pontífice señaló que la ética por sí sola no es suficiente para garantizar un desarrollo responsable de la tecnología.

Por ello, propuso la creación de marcos regulatorios sólidos, organismos de supervisión independientes y mecanismos de transparencia que permitan conocer quién toma las decisiones detrás de los sistemas de IA.

“No basta invocar genéricamente la ética; se necesitan marcos jurídicos adecuados, vigilancia independiente y una política que no renuncie a su tarea”, sostuvo.

Asimismo, manifestó preocupación por la concentración de datos y poder tecnológico en manos de unas cuantas empresas privadas, situación que, dijo, puede afectar especialmente a los sectores más vulnerables de la población.

Advierte sobre empleos y dignidad humana

Siguiendo la tradición de la doctrina social de la Iglesia, León XIV dedicó una parte importante de la encíclica a reflexionar sobre el futuro del trabajo.

El pontífice reconoció que la inteligencia artificial puede generar importantes beneficios para la humanidad, pero advirtió que la búsqueda de mayores ganancias económicas no debe justificar la eliminación masiva de empleos ni el deterioro de la dignidad humana.

“El objetivo de obtener mayores beneficios no puede justificar decisiones que sacrifiquen sistemáticamente el empleo”, escribió.

Un documento llamado a influir en el debate mundial

Especialistas en tecnología, ética y política pública consideran que Magnifica Humanitas podría convertirse en un referente internacional para el debate sobre la inteligencia artificial.

La encíclica retoma principios tradicionales de la Iglesia, como la justicia social, la solidaridad y la dignidad humana, para aplicarlos a los desafíos de la era digital, en un contexto donde la IA avanza rápidamente y plantea interrogantes sobre el futuro del trabajo, la democracia, la seguridad y la propia condición humana.

Con este documento, León XIV busca posicionar a la Iglesia Católica como una voz activa en la discusión sobre el desarrollo tecnológico, insistiendo en que la innovación debe estar siempre al servicio de las personas y del bien común, y no únicamente de los intereses económicos o geopolíticos.