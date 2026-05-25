Papa León XIV ofrece disculpa histórica por el papel de la Iglesia en la esclavitud

Lunes 25 de mayo de 2026

Ciudad del Vaticano.- En un hecho sin precedentes, el papa León XIV pidió perdón públicamente por el papel que desempeñó la propia Santa Sede en la legitimación de la esclavitud durante siglos, calificando ese pasado como una “herida en la memoria cristiana”.

La disculpa fue incluida en su primera encíclica, Magnifica Humanitas (Humanidad magnífica), publicada este lunes. En el documento, el pontífice aborda los desafíos éticos de la inteligencia artificial y advierte sobre nuevas formas de explotación humana vinculadas a la revolución digital.

Al reflexionar sobre la historia de la Iglesia, León XIV reconoció que diversos pontífices del pasado emitieron disposiciones que permitieron a las potencias europeas conquistar territorios y someter a pueblos no cristianos durante la época colonial.

“Es inevitable sentir un profundo dolor al considerar el enorme sufrimiento y humillación que la esclavitud ha significado para tantas personas”, escribió el Papa. “Por eso, en nombre de la Iglesia, pido sinceramente perdón”.

Reconoce responsabilidad histórica

La declaración marca un punto de inflexión en la postura del Vaticano, ya que anteriores pontífices habían condenado la esclavitud o pedido perdón por la participación de cristianos en el comercio de esclavos, pero nunca se había reconocido de manera tan explícita la responsabilidad institucional de la Santa Sede.

El pontífice recordó que durante el siglo XV fueron emitidas bulas papales que otorgaron respaldo a las coronas europeas para conquistar territorios y someter a pueblos considerados “infieles”, documentos que posteriormente sirvieron como base de la llamada Doctrina del Descubrimiento.

Aunque señaló que las decisiones históricas no pueden juzgarse únicamente con los criterios actuales, reconoció que la Iglesia tardó demasiado tiempo en condenar de manera clara la esclavitud.

“No podemos negar ni minimizar el retraso con el que la Iglesia y la sociedad condenaron el flagelo de la esclavitud”, afirmó.

Llama a evitar nuevas formas de esclavitud

León XIV vinculó esta reflexión histórica con los desafíos contemporáneos derivados del desarrollo tecnológico, especialmente en sectores relacionados con la inteligencia artificial, donde denunció riesgos de explotación laboral, extracción irresponsable de recursos y nuevas formas de dependencia económica.

El pontífice advirtió que la Iglesia debe actuar con firmeza frente a estas problemáticas para evitar que las futuras generaciones tengan que pedir perdón nuevamente por la indiferencia ante violaciones a la dignidad humana.

“Se trata de una herida en la memoria cristiana a la que no podemos considerarnos ajenos”, sostuvo.

Un mensaje con significado personal

La disculpa adquiere además un significado especial debido a la historia familiar del propio León XIV. Investigaciones genealógicas revelan que entre sus antepasados existen tanto personas esclavizadas como propietarios de esclavos, una realidad que refleja la complejidad histórica de una institución y una sociedad marcadas por siglos de colonialismo y discriminación.

Con esta declaración, León XIV busca abrir una nueva etapa de reconciliación y reflexión histórica dentro de la Iglesia Católica, al tiempo que exhorta a enfrentar con responsabilidad los desafíos éticos y humanos que plantea el avance tecnológico en el siglo XXI.