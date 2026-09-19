Para ganar ampliamente necesitamos un PAN unido y con una militancia que tenga voz: César Jáuregui

Sábado 19 de septiembre de 2026

César Jáuregui Moreno afirmó ante panistas y ciudadanos de la colonia Ponce de León que el reto para Acción Nacional en Chihuahua capital no es solamente competir, sino construir las condiciones para obtener un resultado amplio que fortalezca el proyecto de Marco Bonilla.

Durante un encuentro organizado por Mary Carrillo, Jáuregui habló de frente sobre política, sobre el PAN y sobre lo que viene, y señaló que para alcanzar ese objetivo será fundamental escuchar a la militancia, tomarla en cuenta y permitirle participar en las decisiones del partido.

“En la capital no basta con competir. Tenemos que trabajar para obtener un resultado amplio que fortalezca el proyecto de Marco Bonilla”, expresó.

Jáuregui señaló que en sus recorridos y reuniones con panistas ha encontrado una inquietud recurrente: militantes que quieren participar, ser escuchados y saber que su opinión tiene peso en las decisiones que se tomen.

“La unidad se fortalece cuando la gente puede hablar de frente y sabe que su voz cuenta”, sostuvo.

Después del encuentro en Ponce de León, Jáuregui se trasladó a una de las actividades del programa nacional Actívate, que lleva a cabo en Chihuahua el Comité Directivo Municipal del PAN, y se sumó al trabajo que realizan militantes mediante volanteo y activaciones en distintos puntos de la ciudad.

Ahí convivió y participó con los panistas que salieron a las calles como parte de esta estrategia de contacto con los ciudadanos.

Jáuregui destacó que un partido fuerte requiere precisamente de una militancia activa, que participe y mantenga contacto permanente con la sociedad, por lo que reconoció a quienes dedican parte de su tiempo a trabajar en las calles y acercarse directamente a los chihuahuenses.

La jornada, dijo, refleja dos tareas que deben caminar juntas: escuchar hacia adentro al panismo y salir hacia afuera a encontrarse con los ciudadanos.