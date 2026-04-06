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Lunes 6 de abril de 2026

Pareja resulta lesionada con arma blanca en la colonia Reforma

Cuauhtémoc, Chih.— Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal atendieron un reporte de personas lesionadas por arma blanca la tarde del 5 de abril, en calles de la colonia Reforma.

De acuerdo con el informe policial, los hechos se registraron en el cruce de Nuevo León y 24ª, donde al arribar los agentes se entrevistaron con una mujer, quien señaló que se encontraba en su domicilio junto a su pareja cuando arribaron dos hombres y comenzaron una discusión que derivó en una agresión.

Durante el altercado, tanto la mujer como el hombre de iniciales de 45 años de edad, resultaron con heridas punzocortantes en el abdomen.

Al lugar acudieron paramédicos de URGE y Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios y posteriormente trasladaron a los lesionados a un hospital para su atención médica.

Autoridades informaron que el masculino se encontraba en estado de ebriedad al momento de la intervención, lo que dificultó recabar mayores datos sobre los presuntos agresores, quienes huyeron del lugar.

La Policía Municipal orientó a los afectados para interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, instancia que se encargará de dar seguimiento a las investigaciones.

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