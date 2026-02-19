Parral será sede de la agenda legislativa del Congreso del Estado

Jueves 19 de febrero de 2026

El presidente del Congreso del Estado de Chihuahua, diputado Guillermo Ramírez, destacó que Parral será sede de la agenda legislativa, con el objetivo de fortalecer la presencia del Poder Legislativo en las regiones y acercar las decisiones a la ciudadanía.

La programación contempla tres actividades principales:

Foro de Consulta sobre la Ley de Voluntariado, jueves desde las 11:00 horas en Casa Stallforth.

Reunión de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, viernes a las 11:00 horas, misma sede.

Foro de Turismo sobre reformas a la Ley estatal, viernes a las 13:00 horas, también en Casa Stallforth.

Ramírez calificó como significativo llevar la conducción institucional del Congreso fuera de la capital, subrayando que estas actividades reflejan la visión de un Congreso activo, cercano y en territorio. “Las decisiones no pueden tomarse únicamente desde la capital. Parral es cabecera de distrito y punto estratégico del sur del estado; aquí también se construye la agenda pública”, enfatizó.

El presidente de la Mesa Directiva invitó a la ciudadanía, organizaciones y sectores productivos a participar en los foros y sumarse a estos espacios de diálogo, destacando que escuchar antes de decidir fortalece la legitimidad y la calidad del trabajo legislativo.