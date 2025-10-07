Chihuahua

Participa Personal de la Sindicatura en el Foro Urbano de Vivienda 2025

Personal de la Sindicatura Municipal participó en el Foro Urbano de Vivienda 2025, organizado por el Instituto de Planeación Integral del Municipio (IMPLAN), un espacio que reunió a sectores público, privado, social y académico para dialogar sobre vivienda digna, desarrollo urbano sostenible y crecimiento ordenado de la ciudad.

En torno a este evento, la Síndica Oliva Franco subrayó que la vivienda y el desarrollo urbano no deben responder solo a intereses comerciales o de expansión territorial, sino a las verdaderas necesidades de la ciudadanía.

“Desde la Sindicatura damos seguimiento al gasto público para verificar que se ejecute con responsabilidad y enfoque social. Participar en este foro nos permite contrastar la planeación con lo que realmente se está haciendo en la ciudad”, agregó.

La Síndica Oliva Franco señaló que desde la Sindicatura se mantiene vigilancia constante sobre los procesos de urbanización en el municipio.

“Estamos pendientes de que la recepción de las áreas urbanizadas se realice en cumplimiento a la normatividad aplicable, porque eso garantiza que las obras se entreguen en condiciones adecuadas y que los recursos públicos se estén utilizando de manera correcta”, expresó.

El foro, realizado en el Centro de Convenciones y Exposiciones, incluyó conferencias magistrales, mesas con especialistas y participación de estudiantes universitarios en temas como vivienda accesible, infraestructura verde, movilidad urbana y mecanismos de participación ciudadana.

