Participa Sindicatura en Semana de Gobierno Abierto para reforzar rendición de cuentas

Lunes 18 de mayo de 2026

La Síndica municipal Olivia Franco destacó que la participación de la Sindicatura de Chihuahua en la Quinta Edición de la Semana Internacional de Gobierno Abierto fortalece el trabajo que diariamente realiza la dependencia en materia de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas en beneficio de las y los chihuahuenses.

Del 18 al 22 de mayo, personal de Sindicatura formará parte de las actividades organizadas por el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos, donde se abordarán temas relacionados con participación ciudadana, innovación tecnológica y mecanismos de apertura gubernamental.

La Síndica resaltó que este tipo de espacios permiten reforzar las herramientas que se utilizan para supervisar el correcto uso de los recursos públicos y mantener cercanía con la ciudadanía.

“En la Sindicatura trabajamos todos los días para verificar que los recursos públicos se ejerzan con responsabilidad y transparencia. Participar en estos foros nos permite fortalecer nuestras capacidades institucionales y adoptar herramientas innovadoras que beneficien directamente a la ciudadanía”, señaló Olivia Franco.

Agregó que la apertura gubernamental debe reflejarse en resultados concretos y en una mayor participación de las y los ciudadanos en la vida pública.

“La rendición de cuentas no debe quedarse únicamente en los procesos internos; debe traducirse en información clara, accesible y en mecanismos donde la ciudadanía pueda involucrarse y conocer cómo se toman las decisiones”, puntualizó.

Franco subrayó que desde la Sindicatura se han impulsado acciones permanentes de supervisión de obra pública, revisión del gasto y acompañamiento institucional, por lo que la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y mejores prácticas fortalecerá aún más esa labor.

Durante la semana se desarrollarán conferencias magistrales, conversatorios y talleres en Casa Chihuahua y el Edificio Eloy S. Vallina, enfocados en consolidar gobiernos más abiertos, eficientes e incluyentes.

Finalmente, la Síndica reiteró que la transparencia seguirá siendo uno de los principales ejes de trabajo de la Sindicatura.

“Seguiremos siendo una Sindicatura cercana, vigilante y comprometida con verificar que cada peso público sea bien utilizado y con que la ciudadanía tenga certeza de que existe vigilancia permanente sobre el actuar gubernamental”, concluyó.