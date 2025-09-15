Participa Sindicatura en el 5to Foro Municipal del Agua en Chihuahua

Lunes 15 de septiembre de 2025

Con el objetivo de contribuir a la construcción de políticas públicas sostenibles en torno al manejo del recurso hídrico, personal de la Sindicatura Municipal participó en el 5to Foro Municipal del Agua, realizado en las instalaciones de Fundación Produce en la Ciudad de Chihuahua.

El evento, que reunió a representantes de gobierno, sociedad civil, academia y sector privado, estuvo enfocado en el objetivo central de alcanzar la Seguridad Hídrica para el municipio. Durante el foro, se desarrollaron diversas mesas temáticas orientadas a identificar proyectos prioritarios y promover una gestión más transparente, responsable y participativa del agua.

"Como integrantes del Fideicomiso para el Cuidado del Agua en el Municipio de Chihuahua buscamos atender todas las convocatorias relacionadas con el tema, en trazar acciones en pro de mitigar el cambio climático" mencionó la Síndica Olivia Franco.

Agregó además que desde la Sindicatura se presentó la Iniciativa Municipio Verde la cual está pendiente de aprobar por el H. Ayuntamiento, esta forma parte de las acciones de coadyuvar en pro del medio ambiente.

Como integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil estamos atentos a los riesgos ecológicos por la falta o en su caso el exceso del vital líquido, dijo.

Las mesas de trabajo del foro estuvieron organizadas en bloques temáticos con enfoque participativo. Cada sesión incluyó una presentación de propuestas, espacio de discusión entre asistentes y votación de proyectos prioritarios. Los temas abordados fueron:

– Gobernanza y Gobernabilidad

– Uso del Agua en la Agricultura

– Economía Circular

– Sequías e Inundaciones

– Cultura, Educación e Innovación

– Derecho Humano al Agua

El foro concluyó con la presentación de resultados, conclusiones y una discusión final que permitió integrar las ideas más relevantes para su posible implementación.

La participación del personal de la Sindicatura en este foro reafirma su compromiso con la vigilancia en los recursos ejercicidos en politicas públicas ambientales, así como con el fortalecimiento de la transparencia.

La Sindicatura reitera su papel como aliada en la construcción de un municipio con una gestión hídrica justa, participativa y sostenible, en beneficio de todas y todos los chihuahuenses.