Participa personal de Sindicatura en Simulacro Municipal 2025

Sábado 20 de septiembre de 2025

En conmemoración del Día Nacional de Protección Civil, personal de la Sindicatura Municipal se sumó al Simulacro Municipal 2025, reafirmando su compromiso con la prevención y la preparación ante situaciones de emergencia.

El ejercicio inició a las 9:33 de la mañana y se llevó a cabo en aproximadamente 20 edificios municipales del Centro de la ciudad, entre ellos el Edificio del Real y el Eloy S. Vallina, los cuales fueron evacuados de manera ordenada por parte del personal. En total, se evacuaron alrededor de 720 personas, sin reportarse incidentes, lesiones ni contratiempos durante la operación.

La Síndica Olivia Franco subrayó la importancia de este tipo de actividades, al señalar que “la prevención salva vidas, y este tipo de acciones no sólo fortalecen nuestras capacidades de respuesta, sino que también generan conciencia colectiva sobre la importancia de estar preparados”.

Asimismo, destacó que desde la Sindicatura se promueve constantemente un entorno laboral seguro y preparado para cualquier eventualidad.

Franco también recordó el significado de la fecha: “Los simulacros del 19 de septiembre iniciaron tras el trágico sismo de 1985 en la Ciudad de México y con sismo del 2017, la fecha se volvió aún más representativa. Es un día para recordar, aprender y actuar con responsabilidad”.

El simulacro se desarrolló conforme a lo planeado, con la activación de brigadas internas y despliegue de protocolos de seguridad. Estas acciones forman parte de la estrategia de Protección Civil, la cual busca mejorar la capacidad de respuesta tanto de Instituciones públicas como de la ciudadanía ante fenómenos naturales o emergencias provocadas.