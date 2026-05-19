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Martes 19 de mayo de 2026

Participa regidora Isela Martínez en sesión de Red Emprende Chihuahua

La regidora Isela Martínez Díaz participó en una sesión de la Red Emprende Chihuahua, realizada en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Municipal de Chihuahua.

Durante la reunión estuvo presente Jorge Cruz Camberos, dirigente del Consejo de Desarrollo Económico A.C., quien se integró a los trabajos de la red.

Asimismo, el presidente de Red Emprende Chihuahua, Ricardo Bustos Gardea, presentó avances del proyecto Ruta de Emprendimiento, iniciativa orientada al fortalecimiento del ecosistema emprendedor en el municipio.

En el encuentro, el director de Desarrollo Económico y Competitividad del Municipio, José Jordán Orozco, junto con la regidora Isela Martínez, expusieron los avances de una propuesta de reforma al Reglamento de Desarrollo y Fomento Económico.

La modificación busca integrar formalmente a Red Emprende Chihuahua dentro de las políticas públicas municipales relacionadas con el impulso al emprendimiento y el desarrollo empresarial.

La iniciativa es promovida desde la Comisión de Fomento Económico, presidida por la regidora Guadalupe Aragón Castillo, con el objetivo de fortalecer el marco normativo para el crecimiento económico y empresarial de la capital.

Durante su participación, Isela Martínez destacó que el emprendimiento representa uno de los principales motores del desarrollo económico de la ciudad, al generar empleos, dinamizar la economía local y abrir nuevas oportunidades para las familias chihuahuenses.

Además, subrayó que la administración encabezada por el alcalde Marco Bonilla mantiene como prioridad el impulso de políticas públicas que favorezcan el crecimiento de negocios y emprendedores en el municipio.

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