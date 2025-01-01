El Estado

Participan autoridades en sesión de la Mesa de Seguridad, en Palacio de Gobierno

Autoridades de los distintos niveles de Gobierno participaron este lunes en la sesión semanal de la Mesa Estatal para la Construcción de Paz, en la que revisaron las acciones en materia de seguridad, que fueron implementadas por las diversas corporaciones para mantener la tranquilidad y el orden en territorio chihuahuense.

Durante la reunión se dio seguimiento a los resultados registrados en la última semana, producto de los los operativos, aseguramientos y detenciones realizados por la Fiscalía General del Estado (FGE) en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.

Como parte de la jornada de trabajo, los representantes de las distintas corporaciones acordaron continuar el reforzamiento de las estrategias, para proteger a los sectores más vulnerables de la población.

En la sesión participaron el secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña; el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno; los comandantes de la 5/a y 42/a zonas militares, Alberto Miguel Rodríguez y Alejandro Gutiérrez, respectivamente; así como el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya.

También estuvo presente la delegada de Programas para el Bienestar en el estado, Mayra Chávez; el delegado de la Fiscalía General de la República, Ramón Ernesto Badillo; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Alejandro Rivas; el secretario técnico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila y el coordinador estatal del INEGI, Armando Nájera.

Inicia operativo de pago del subsidio bimestral para programas sociales en Chihuahua

