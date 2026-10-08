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Jueves 8 de octubre de 2026

Participará Prodech en The Battery Show North America 2026

El Gobierno del Estado, a través de la Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua (Prodech), participará en The Battery Show North America2026, uno de los principales encuentros de Norteamérica para la industria de baterías, vehículos eléctricos y almacenamiento de energía.

El evento se llevará a cabo del 12 al 15 de octubre en Huntington Place, Detroit, Michigan, y reunirá a más de 16 mil profesionales, mil proveedores y arriba de 250 especialistas.

Esta edición abordará nuevas tecnologías y químicas de baterías, manufactura avanzada, almacenamiento de energía, seguridad, reciclaje y movilidad eléctrica, así como el uso de inteligencia artificial para mejorar el desempeño y diagnóstico de las baterías.

Para Chihuahua, estar presente permite conocer de primera mano las tendencias de una industria vinculada con la manufactura avanzada y la movilidad.

También representa un espacio para establecer relaciones con empresas, proveedores e inversionistas que buscan desarrollar nuevas capacidades productivas en Norteamérica, lo que resulta relevante por la fortaleza manufacturera del estado y la disponibilidad de talento especializado.

Prodech, organismo descentralizado de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), participará a través de Invest in Chihuahua, estrategia con la que el Gobierno del Estado promueve las capacidades de la entidad y genera vínculos con empresas interesadas en invertir, expandir operaciones o desarrollar cadenas de proveeduría.

La representación de Chihuahua estará en el booth #5236, donde empresas e inversionistas podrán conocer la infraestructura, el talento y las ventajas industriales de la entidad, con el objetivo de convertir estas conversaciones en oportunidades de inversión, proveeduría y vinculación empresarial.

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