Partido Liberal reconoce triunfo de Lula; Flávio Bolsonaro mantiene impugnación

Martes 27 de octubre de 2026

El Partido Liberal (PL) reconoció oficialmente el resultado de la elección presidencial de Brasil que dio la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva, pese a que su candidato, Flávio Bolsonaro, mantiene una estrategia jurídica para impugnar aspectos del proceso electoral.

Valdemar Costa Neto, presidente del PL, informó que la formación acepta el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), aunque sostuvo que los señalamientos surgidos durante la contienda deben ser esclarecidos.

“Reconocemos el resultado presidencial, proclamado por el Tribunal Superior Electoral, pero entendemos que los cuestionamientos planteados necesitan ser debidamente aclarados dentro de un debate político equilibrado y democrático”, señaló.

La posición institucional del partido contrasta con la postura asumida inicialmente por Flávio Bolsonaro, quien tras conocerse los resultados rechazó reconocer la victoria de Lula y planteó solicitar la anulación de los comicios.

Posteriormente, el senador modificó su estrategia y decidió no buscar directamente la anulación de la segunda vuelta, sino promover acciones legales contra la fórmula integrada por Lula da Silva y Geraldo Alckmin, bajo señalamientos de presunto abuso de poder político y económico durante la campaña.

De acuerdo con los resultados electorales, Lula obtuvo 51.79 por ciento de los votos válidos, frente al 48.21 por ciento de Flávio Bolsonaro, resultado que le permitirá asumir un cuarto mandato no consecutivo como presidente de Brasil.

El Partido Liberal adelantó que actuará como oposición y continuará dando seguimiento a los cuestionamientos relacionados con la elección.

De esta manera, el PL separó su reconocimiento institucional del resultado electoral de las acciones jurídicas que pueda emprender su excandidato presidencial.