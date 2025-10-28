Partido Verde organiza la primera Carrera Verde Chihuahua 5K

Martes 28 de octubre de 2025

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chihuahua convoca a la primera edición de la Carrera Verde Chihuahua 5K, que se llevará a cabo a las 7:00 a.m. del sábado 1 de noviembre en la Ciudad Deportiva.

El evento, que conmemora el Día Mundial de la Ecología, es gratuito y busca promover la integración familiar, el cuidado del medio ambiente y la solidaridad. Los participantes pueden hacer un donativo voluntario de croquetas, alimento para gato o productos no perecederos, que serán destinados a refugios de animales en situación de calle y familias vulnerables en municipios cercanos de la Sierra Tarahumara.

El recorrido de 5 kilómetros contará con puntos de hidratación, primeros auxilios y un ambiente familiar, indicó Jorge Esqueda Cano, presidente de la Coordinación Municipal del PVEM. Según el dirigente, la carrera también forma parte de una estrategia para proyectar una imagen más cercana y positiva del partido, destacando valores de ecología, bienestar social y convivencia.

«Cada paso que demos hoy representa una contribución y un compromiso hacia quienes más lo necesitan, ya sean personas o animales», afirmó Esqueda Cano.

El evento busca consolidarse como una iniciativa ecológica y comunitaria, mostrando un enfoque distinto de la política, alejado de escándalos y centrado en el bienestar y la acción social.