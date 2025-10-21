Partidos políticos reciben más de 12 mil millones de pesos en 2025 por financiamiento doble

Martes 21 de octubre de 2025

Este año, los seis partidos políticos nacionales recibieron más del doble de recursos públicos que lo asignado únicamente a nivel federal, gracias a las prerrogativas locales que elevaron el monto total a 12 mil 669 millones de pesos, de acuerdo con cifras oficiales.

En contraste con los 7 mil 003 millones de pesos destinados para actividades ordinarias desde la vía nacional, los partidos obtuvieron 5 mil 666 millones adicionales desde los estados, lo que representa una carga financiera considerable para los presupuestos locales.

El partido más beneficiado fue Morena, que recibió 2 mil 486 millones de pesos por concepto de prerrogativas federales y 1,915 millones de pesos desde los estados, acumulando un total de 4 mil 401 millones de pesos en 2025.

Le siguen en monto total recibido: PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PVEM y PT, en ese orden. Además, se destaca que Morena, PRI, PVEM y MC recibieron financiamiento local en las 32 entidades federativas, mientras que el PAN lo obtuvo en 31 y el PT en 29.

Este sistema de financiamiento dual se basa en el número de ciudadanos registrados en el padrón electoral y el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo cual aumenta progresivamente con el crecimiento poblacional.

La fórmula vigente para distribuir el dinero público establece que:

El total a repartir se calcula multiplicando el padrón electoral por el 65% del valor de la UMA.

El 30% del monto se distribuye de forma igualitaria entre los partidos.

El 70% restante se reparte en función de la votación obtenida en la última elección de diputados federales.

A nivel local, las fórmulas pueden variar ligeramente, pero conservan la proporción 30/70 en su distribución.

Frente a esta realidad, 58 partidos políticos locales presentaron al Instituto Nacional Electoral (INE) una propuesta de 10 puntos para una eventual reforma electoral, en la cual piden eliminar el esquema de financiamiento doble que califican como inequitativo y desproporcionado.