Chihuahua

21.36°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 28 de abril de 2026

Paso superior a Aldama registra 62% de avance: Sindicatura

La Síndica Municipal, Olivia Franco, informó que la Sindicatura inspeccionó la obra del paso superior ubicado en la carretera a Aldama y avenida Fuerza Aérea, la cual presenta un avance del 62%, como parte de las acciones permanentes de vigilancia del ejercicio de los recursos públicos.

Asimismo, señaló que se acompañó a la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua en la revisión de esta obra, en el marco de la auditoría a los recursos correspondientes a la Cuenta Pública 2025.

Durante la inspección, se dio seguimiento puntual al desarrollo físico del proyecto, así como a la correcta aplicación de los lineamientos establecidos, a fin de que la obra avance conforme a lo programado y bajo criterios de eficiencia y legalidad.

La Síndica destacó que la labor de la Sindicatura se centra en una supervisión preventiva que permita identificar oportunamente áreas de mejora y fortalecer los mecanismos de control institucional.

“Nuestro compromiso es vigilar que cada obra se realice con transparencia, eficiencia y en apego a la ley, verificando que los recursos públicos se utilicen correctamente en beneficio de la ciudadanía”, declaró.

Finalmente, subrayó que estas acciones contribuyen a generar mayor certeza en la ejecución de proyectos estratégicos, al tiempo que fortalecen la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones.

Conectividad en el Norte: Top 5 de proveedores de servicios de internet en Chihuahua

Descubre cuáles son los proveedores de internet más destacados en Chihuahua para 2026. Analizamos cobertura y estabilidad para ayudarte a decidir.

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

De Spokane a México: muere agente de la CIA tras operativo antidrogas en Chihuahua

Renuncia de fiscal no detiene investigación: Sheinbaum

Marina detiene a “El Jardinero”, operador ligado a “El Mencho” en Nayarit

Advierte Protección Civil por rachas de hasta 85 km/h para las próximas horas
Cierra con una buena participación la convocatoria Premio al Mérito Docente "María Esther Orozco Orozco" 2026
Renuncia de fiscal no detiene investigación: Sheinbaum
Rickettsiosis se concentra en periferias por rezago urbano y condiciones ambientales
“Rindo cuentas a la gente, no al Senado”: Maru Campos rechaza asistir a invitación
Detienen a 22 monjes budistas con 110 kg de cannabis en aeropuerto de Sri Lanka
Maru Campos designa a Francisco Sáenz como encargado de la Fiscalía en Chihuahua
WSJ: Sheinbaum enfrenta presión por relación con Trump tras caso en Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Realizarán bacheo emergente en siete colonias de la ciudad
EU emite alerta nivel 4 para Reynosa tras narcobloqueos
Delta reduce vuelos a destinos turísticos de México por ajuste operativo