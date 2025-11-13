Pavimentación lidera propuestas del Presupuesto Participativo 2026: CUM

Jueves 13 de noviembre de 2025

El gerente del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), Óscar Alejandro Derma Delgado, informó que de los más de 556 proyectos inscritos para el Presupuesto Participativo 2026, 230 corresponden a obras de pavimentación, lo que representa el 43 por ciento del total y refleja el alto interés ciudadano por mejorar las condiciones de sus calles.

Derma Delgado detalló que dichos proyectos implican una inversión aproximada de 100 millones de pesos, de los cuales alrededor de 40 podrían resultar ganadores. Además, recordó que el esquema de coparticipación —en el que vecinos y gobierno comparten el costo de las obras— representa otros 30 millones de pesos en pavimentación.

“Esto no quiere decir que los proyectos no ganadores se queden fuera; también pueden participar bajo el esquema de coparticipación”, explicó.

El funcionario adelantó que durante noviembre se llevará a cabo una nueva etapa de pavimentación que abarcará más de 30 mil metros cuadrados, que, sumados a los 30 mil ya concluidos, darán un total de 60 mil metros cuadrados intervenidos en distintas calles de la ciudad, la mayoría bajo el esquema de aportación 50 por ciento vecinos y 50 por ciento autoridad.

Entre las zonas recientemente concluidas destacan las avenidas San Felipe, Silvestre Terrazas y Fuentes Mares, así como las calles Ignacio Manuel Altamirano, Alfredo Zuany, Tercera, Jóvenes Vanguardias, Novena, Ángel y Cubelita, todas con concreto hidráulico de 12 y 15 centímetros de espesor, material que garantiza mayor durabilidad.

Asimismo, anunció que a partir de hoy iniciarán trabajos de recarpeteo en la calle Isla Tiburón, en su cruce con Equus, en la zona oriente de la ciudad, con una inversión superior a los 800 mil pesos.

“El organismo promueve la participación activa de los ciudadanos, motivando su cooperación para la pavimentación de calles y la construcción de obras de urbanización que satisfagan necesidades sociales”, expresó el titular del CUM, quien destacó la alta demanda de pavimentación que actualmente registra el municipio.