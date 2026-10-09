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Viernes 9 de octubre de 2026

Pavimentarán 2.65 kilómetros de la carretera Témoris-Bahuichivo

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), pavimentará 2.65 kilómetros de la carretera Témoris-Bahuichivo, en el municipio de Guazapares.

La obra comprenderá del kilómetro 0+000 al 2+650, en la entrada a Témoris, e incluirá trabajos de preparación del terreno, pavimentación asfáltica, drenaje y señalización.

El proyecto contempla la colocación de una carpeta asfáltica de cuatro centímetros de espesor, elaborada con asfalto modificado con polímeros, además de tubería de acero corrugado, cunetas de concreto, señales reflejantes y marcas sobre la superficie de rodamiento.

El inicio de los trabajos está previsto para el 30 de octubre de 2026 y la empresa contratada contará con 240 días naturales, alrededor de ocho meses, para concluirlos.

La empresa seleccionada recibirá un anticipo del 40% del monto total del contrato, mientras que el resto de los pagos se realizará mediante estimaciones mensuales conforme al avance de la obra.

Debido a que los trabajos se realizarán en un camino rural con tránsito vehicular, el contratista deberá instalar señalización preventiva, mantener accesos seguros y anunciar con anticipación cualquier desvío o interrupción.

La SCOP supervisará la calidad de los trabajos y podrá exigir correcciones en caso de que no se cumplan las especificaciones técnicas establecidas.

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