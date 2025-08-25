Pedirá Fiscalía ficha roja para responsables de Grupo Pacheco

Lunes 25 de agosto de 2025

Cinco personas identificadas como responsables de Grupo Pacheco, publicación de fotos en Facebook antes de viajar al extranjero. Se realizan trámites para su captura con ficha roja, informó el Fiscal César Jáuregui.

En una reciente declaración, el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, anunció que pedirá a la Fiscalía la emisión de una ficha roja para los responsables del Grupo Pacheco. Se ha confirmado que existen cinco personas plenamente identificadas como responsables de estos actos. Según Jáuregui, se han encontrado pruebas contundentes, como fotos publicadas en Facebook que muestran a los implicados viajando al extranjero.

Las autoridades han iniciado los trámites correspondientes para solicitar la ficha roja y lograr la captura de los presuntos responsables del frade de Grupo Pacheco en Parral. Se espera que esta medida permita dar con el paradero de los involucrados y llevarlos ante la justicia.

La solicitud de ficha roja para los responsables del Grupo Pacheco representa un paso crucial en la investigación de este caso.

La Fiscalía se encuentra trabajando en estrecha colaboración con las autoridades internacionales para asegurar que los implicados no puedan evadir la justicia. Se espera que en los próximos días se obtengan avances significativos en este proceso.