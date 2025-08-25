El Estado

23.13°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 25 de agosto de 2025

Pedirá Fiscalía ficha roja para responsables de Grupo Pacheco

Cinco personas identificadas como responsables de Grupo Pacheco, publicación de fotos en Facebook antes de viajar al extranjero. Se realizan trámites para su captura con ficha roja, informó el Fiscal César Jáuregui.

En una reciente declaración, el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, anunció que pedirá a la Fiscalía la emisión de una ficha roja para los responsables del Grupo Pacheco. Se ha confirmado que existen cinco personas plenamente identificadas como responsables de estos actos. Según Jáuregui, se han encontrado pruebas contundentes, como fotos publicadas en Facebook que muestran a los implicados viajando al extranjero.

Las autoridades han iniciado los trámites correspondientes para solicitar la ficha roja y lograr la captura de los presuntos responsables del frade de Grupo Pacheco en Parral. Se espera que esta medida permita dar con el paradero de los involucrados y llevarlos ante la justicia.

La solicitud de ficha roja para los responsables del Grupo Pacheco representa un paso crucial en la investigación de este caso.

La Fiscalía se encuentra trabajando en estrecha colaboración con las autoridades internacionales para asegurar que los implicados no puedan evadir la justicia. Se espera que en los próximos días se obtengan avances significativos en este proceso.

El Mayo Zambada se declara culpable en EE.UU. por crimen organizado

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Fanáticos de Vaqueros de Dallas en Chihuahua invitan a 11ª foto oficial

El evento se llevará a cabo este domingo 7 de septiembre en el Estadio Universitario de la UACH, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., donde se reunirán los seguidores de los Cowboys para tomarse la tradicional y convivir

Mega glorieta desfogará tráfico en Distribuidor de la Fuerza Aérea

Creían que estaba desaparecida; la encontraron con una tribu

Federación castiga a Chihuahua con recortes a carreteras: Pérez Pavía
Dispara Trump deportaciones a 1,500 por día
Grupo armado intercepta y golpea a policías estatales en Balleza; los liberan horas después
Llaman Brasil y México a asumir urgencia climática
Conoce cráteres de la Luna en la "Noche de Telescopios" en El Reliz
Critica Snoop Dogg inclusión LGBTQ+ en cintas infantiles
Pronostica Protección Civil lluvias en gran parte del estado a partir de mañana
Confesó El Mayo que sobornó a políticos y policías en México

Municipios

Más Noticias

Escucha Síndica a vecinos de la colonia 20 Aniversario
Fanáticos de Vaqueros de Dallas en Chihuahua invitan a 11ª foto oficial
Creían que estaba desaparecida; la encontraron con una tribu