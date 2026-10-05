Pedro Sánchez anuncia elecciones generales anticipadas en España para el 29 de noviembre

Lunes 5 de octubre de 2026

Madrid, España.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre, con lo que se dará por concluida antes de tiempo la actual legislatura.

En una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, Sánchez informó que previamente comunicó su decisión al rey Felipe VI, conforme al procedimiento establecido en la legislación española.

El mandatario argumentó que el adelanto electoral busca renovar el respaldo ciudadano para continuar con la agenda del Gobierno. “Quedan muchas metas por conquistar”, expresó, al señalar que para avanzar en nuevos objetivos es necesario ampliar el apoyo político y social.

Sánchez defendió el balance de su administración y destacó avances en crecimiento económico, generación de empleo, reducción de la pobreza y desigualdad, ampliación de prestaciones sociales y transición energética.

También reconoció errores y pendientes, especialmente en temas como vivienda, servicios públicos y desigualdad, y afirmó que esos retos requieren una mayoría parlamentaria más amplia.

El presidente español presentó la elección como una definición sobre el rumbo del país frente a los desafíos sociales, climáticos y tecnológicos.

Tras el anuncio, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió a los ciudadanos respaldar un cambio de Gobierno y aseguró que los comicios serán una oportunidad para decidir entre la continuidad del actual proyecto o una nueva etapa política.

La convocatoria ocurre después de una semana de movilizaciones en distintas ciudades españolas, incluida Madrid, donde se registraron protestas relacionadas con el acceso a una vivienda digna y asequible.

El Gobierno también sufrió recientemente un revés legislativo luego de que el Congreso rechazara dos decretos en materia de vivienda.

De acuerdo con la información proporcionada, la decisión deberá formalizarse mediante el decreto de disolución de las Cortes Generales y la convocatoria electoral. La elección pondrá fin a la legislatura iniciada tras los comicios generales de julio de 2023, cuyo término estaba previsto para 2027.