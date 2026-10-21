Pemex asegura que ya produce 85 de cada 100 litros de combustible que vende

Miércoles 21 de octubre de 2026

Ciudad de México.– Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que actualmente 85 de cada 100 litros de combustible que comercializa son producidos por la propia empresa, frente a los 24 litros registrados en 2018.

El director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, señaló que durante el periodo de enero a agosto de 2026, el 85% de los combustibles vendidos correspondió a producción propia y 15% a importaciones. En 2018 la proporción era inversa: 24% de producción nacional y 76% importado.

De acuerdo con el balance presentado este miércoles, el incremento está relacionado con una mayor capacidad de refinación. Pemex pasó de procesar 612 mil barriles diarios en 2018 a un millón 109 mil barriles diarios en 2026, lo que representa un crecimiento de 81%.

Carpio Fragoso atribuyó estos resultados a la estabilización del Sistema Nacional de Refinación, la incorporación de la refinería Olmeca y las mejoras realizadas en las instalaciones de Tula.

“Esto significa que Pemex genera cada vez más valor dentro de su propia cadena productiva y depende menos de compras externas para su operación comercial”, señaló el funcionario.

Pemex agregó que la producción conjunta de gasolina, diésel y turbosina aumentó 186% respecto a 2018, hasta ubicarse en aproximadamente un millón de barriles diarios.

Según la empresa, las cifras reflejan una reducción significativa de la dependencia de combustibles importados y un incremento de la capacidad nacional para abastecer el mercado interno.