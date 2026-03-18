Pemex atribuye a lluvias e inundaciones incendio en Dos Bocas que dejó cinco fallecidos

Miércoles 18 de marzo de 2026

La empresa estatal Petróleos Mexicanos informó que el incendio registrado en el complejo de Dos Bocas, que dejó un saldo de cinco personas fallecidas, habría sido provocado por el desborde de aguas aceitosas derivado de las intensas lluvias en la región.

A través de un comunicado, Pemex explicó que las precipitaciones ocasionaron el desbordamiento de residuos con contenido de hidrocarburos fuera de la Refinería Olmeca, lo que generó un estancamiento del líquido y su posterior ignición en el exterior de la barda perimetral.

La empresa señaló que, pese a la magnitud del incidente, las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos no resultaron afectadas y continúan operando con normalidad.

No obstante, hasta el momento no se ha determinado con precisión el origen de la chispa que provocó el incendio.

El siniestro ocurrió en un contexto de lluvias torrenciales e inundaciones en la zona, condiciones que, según la petrolera, favorecieron la acumulación de sustancias inflamables.

Autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente las causas del incidente.