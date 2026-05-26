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Martes 26 de mayo de 2026

Pemex descarta desabasto de gasolina y asegura suministro regular en todo el país

Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que cuenta con combustible suficiente para abastecer la demanda nacional y afirmó que el suministro de combustibles opera con normalidad, luego de los reportes sobre dificultades para encontrar gasolina Magna en diversas estaciones de servicio del país.

A través de un posicionamiento oficial difundido en redes sociales, la empresa productiva del Estado respondió a las versiones que han circulado en medios de comunicación y plataformas digitales sobre un presunto desabasto de combustibles en algunas regiones.

“Pemex informa que cuenta con producto suficiente para abastecer a nuestros clientes y que nuestro suministro opera de manera regular”, señaló la paraestatal.

El pronunciamiento surge en medio de reportes de automovilistas en distintas ciudades, entre ellas Chihuahua, donde durante los últimos días se han registrado problemas para localizar gasolina Magna en algunas estaciones de servicio, mientras que otras han mantenido únicamente la venta de diésel.

Las afectaciones comenzaron a reportarse en establecimientos de alta demanda y posteriormente se extendieron a diversos puntos de la ciudad, provocando largas filas y recorridos de conductores en busca de combustible disponible.

Hasta el momento, Pemex no ha informado sobre las causas específicas que pudieron originar las interrupciones reportadas en algunas estaciones de servicio. Sin embargo, la empresa reiteró que existe inventario suficiente para atender las necesidades del mercado nacional y que la distribución continúa desarrollándose de manera habitual.

La situación ha generado incertidumbre entre usuarios y empresarios del sector gasolinero, quienes permanecen atentos a la evolución del suministro durante los próximos días, especialmente en entidades donde se han reportado mayores complicaciones para la adquisición de gasolina Magna.

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