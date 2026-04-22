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Miércoles 22 de abril de 2026

Pemex quema 42% del gas que produce pese a reservas limitadas: experto

Petróleos Mexicanos (Pemex) está quemando el equivalente al 42 por ciento de su producción de gas natural, a pesar de que las reservas probadas del país sólo alcanzarían para aproximadamente nueve años, advirtió Francisco Barnés de Castro, director de Cifra2 Consultores.

Durante su participación en el Cuarto Foro Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el especialista explicó que México cuenta con reservas probadas estimadas en 12.41 billones de pies cúbicos, lo que resulta insuficiente ante el ritmo actual de extracción.

Barnés de Castro señaló que en 2025 Pemex produjo alrededor de 2 mil 313 millones de pies cúbicos diarios, cifra que representa una caída superior al 50 por ciento en comparación con los niveles registrados en 2011.

“El único combustible que pone en riesgo la seguridad energética es el gas natural, no el petróleo, y en los últimos años no se le ha prestado la atención necesaria”, subrayó.

Asimismo, indicó que el desarrollo de gas natural mediante fractura hidráulica (fracking) no tendrá resultados en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. En este contexto, advirtió que Pemex carece de la capacidad financiera para impulsar por sí solo este tipo de proyectos, por lo que será necesario establecer alianzas con la iniciativa privada.

No obstante, puntualizó que los esquemas actuales de contratos mixtos no resultan suficientemente atractivos para incentivar la inversión en este sector estratégico.

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