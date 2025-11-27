Pensión Bienestar 2026: estiman aumento a 6,430 pesos para adultos mayores

Jueves 27 de noviembre de 2025

Con la última dispersión del año casi finalizada, los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores comienzan a preguntarse de cuánto será el apoyo que recibirán en enero de 2026. El pago de noviembre concluye este jueves, con lo que cierra el operativo anual del programa social.

Durante 2025, los adultos mayores recibieron 6,200 pesos bimestrales, un incremento de 200 pesos respecto a los 6,000 pesos entregados en 2024. Desde 2018, cuando el apoyo era de 1,160 pesos, la pensión ha registrado aumentos constantes que han fortalecido el programa insignia del Gobierno federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que los programas sociales seguirán creciendo por encima de la inflación, garantizando que la pensión se mantenga y se otorgue a toda persona que cumpla 65 años. “El monto no debe disminuir en términos reales”, sostuvo el pasado 14 de agosto.

El Paquete Económico 2026 contempla incrementos para todos los programas del Bienestar, incluida la pensión para adultos mayores, el apoyo para mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

¿Cuánto podría aumentar la pensión en 2026?

Con la inflación anual ubicada en 3.61% y considerando el compromiso de ajustar el monto ligeramente por arriba de ese nivel, el incremento esperado sería de alrededor de 224 pesos. Esto elevaría el pago bimestral de enero de 2026 a 6,424 pesos, cifra que podría redondearse a 6,430 pesos.

Sin embargo, el monto definitivo será confirmado por la presidenta Sheinbaum o por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en las semanas previas al primer pago del próximo año.