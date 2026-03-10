Pentágono anuncia intensificación de ataques contra Irán

Martes 10 de marzo de 2026

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que este martes se intensificarán los bombardeos contra Irán, los cuales podrían convertirse en los más fuertes desde que Washington inició la ofensiva militar hace diez días.

Durante una conferencia de prensa en el Pentagon, el funcionario señaló que la jornada representará uno de los momentos más intensos de la operación militar.

“Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán”, declaró Hegseth ante medios de comunicación.

El jefe del Pentágono indicó que las decisiones sobre el ritmo y la duración de la ofensiva dependen directamente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“El presidente tiene el control del acelerador. Es él quien decide”, afirmó, al señalar que no corresponde al Departamento de Defensa anticipar si el conflicto se encuentra en su fase inicial, intermedia o final.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, explicó que uno de los objetivos militares es debilitar la capacidad naval iraní. Para ello, las fuerzas estadounidenses han utilizado artillería, cazas, bombarderos y misiles lanzados desde el mar.

El mando militar agregó que las fuerzas estadounidenses continúan “cazando y atacando buques minadores e instalaciones de almacenamiento de minas”, armamento que Irán podría emplear para bloquear el tráfico marítimo en el Golfo.

En medio del conflicto, Irán ha advertido que podría bloquear las exportaciones de petróleo a través del Golfo Pérsico, mientras que Trump ha amenazado con responder con “muerte, fuego y furia” si Teherán interfiere con el tránsito de crudo en la región.

Hegseth también acusó a Irán de desplegar lanzacohetes cerca de zonas civiles, incluidos barrios residenciales, escuelas y hospitales, con el objetivo —dijo— de dificultar los ataques militares estadounidenses.

El secretario de Defensa evitó comentar detalles sobre una explosión ocurrida al inicio del conflicto que destruyó una escuela primaria en la ciudad de Minab y que, según autoridades iraníes, dejó más de 150 personas fallecidas.