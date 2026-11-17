Martes 17 de noviembre de 2026

El piloto chihuahuense Pepe Stege cerró la temporada 2026 de la Súper Copa Roshfrans con un resultado positivo, al subir al podio con el tercer lugar en la segunda carrera de la categoría GTM Light, durante las actividades de la última fecha del campeonato, celebrada en Puebla. Además, concluyó el año en la cuarta posición de la clasificación general.

La jornada presentó algunos contratiempos para el representante chihuahuense. Durante la primera competencia, cuando se encontraba peleando por las primeras posiciones y marchaba en el segundo puesto, Stege tuvo que ingresar a pits debido a un problema de juego en la parte trasera de la dirección de su automóvil.

El inconveniente, aparentemente relacionado en la pasada fecha que pudo haber quedado afectado tras el contacto sufrido en la fecha anterior, en Ciudad de México, le impidió mantener el ritmo competitivo. Aunque el equipo logró atender la situación, el piloto regresó a la pista para completar la carrera, finalizando en la séptima posición.

Para la segunda competencia, las condiciones fueron diferentes. Stege protagonizó una intensa batalla con Tiberio, Valverde y Gerardo Hernández, en una carrera exigente en la que tuvo que defender constantemente su posición frente a sus rivales.

El esfuerzo rindió frutos y el chihuahuense consiguió cruzar la línea de meta en el tercer lugar, asegurando un nuevo podio y un cierre satisfactorio de temporada.

“Fue una carrera pesada, con muy buena batalla. No dejé de defender el lugar durante toda la competencia. Fue muy satisfactorio cerrar la temporada con un podio; es lo que cuenta”, compartió el piloto.

Con este resultado, Pepe Stege finalizó la campaña 2026 en la cuarta posición de la clasificación general de la GTM Light, balance que calificó como muy positivo, al tiempo que agradeció el respaldo de su equipo, patrocinadores y todas las personas que lo acompañaron durante el campeonato.

De esta manera, el piloto chihuahuense puso punto final a una temporada de importantes desafíos y resultados, despidiéndose del año con un lugar en el podio y entre los cuatro mejores pilotos de su categoría.