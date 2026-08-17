Pepe Stege conquista su primera victoria de la temporada en Super Copa Roshfrans 2026

Lunes 17 de agosto de 2026

El piloto chihuahuense Pepe Stege escribió una página importante en su trayectoria deportiva al conquistar su primer triunfo de la temporada 2026 dentro de la categoría GTM Light de la Super Copa Roshfrans, durante el espectacular evento SpeedFest, celebrado este fin de semana en el emblemático Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Ante una asistencia superior a los 20 mil aficionados, el representante de Chihuahua demostró velocidad, consistencia y una gran estrategia para quedarse con la bandera a cuadros y subir a lo más alto del podio en una de las competencias más importantes del automovilismo deportivo nacional.

Desde las primeras sesiones de práctica, Stege mostró un ritmo competitivo que lo colocó entre los favoritos para pelear por la victoria. Durante la carrera logró mantenerse dentro del grupo puntero, aprovechando el gran desempeño de su auto para tomar el liderato y defenderlo hasta el final frente a un nutrido contingente de pilotos que buscaron arrebatarle la posición.

Al término de la competencia, el piloto chihuahuense no ocultó su satisfacción por el resultado obtenido en uno de los escenarios más importantes del deporte motor mexicano.

"Estoy muy contento con el resultado, tuvimos un buen auto el cual se sintió desde las primeras prácticas y qué mejor escenario que el Autódromo Hermanos Rodríguez para conseguir mi primera victoria de la campaña", expresó Stege tras recibir el trofeo de ganador.

El triunfo representa un impulso anímico importante para el equipo de cara a la segunda mitad de la temporada, donde la pelea por el campeonato se encuentra más cerrada que nunca.

"Este resultado nos motiva más para llegar a nuestra casa, el Autódromo Francisco Villa, y buscar un buen resultado ante nuestro público", agregó el piloto, quien ya tiene la mirada puesta en la próxima cita del campeonato.

Con esta victoria, Pepe Stege alcanzó un total de 387 puntos en el campeonato, una cifra que le permite colocarse de lleno en la lucha por el título de la categoría GTM Light cuando restan varias fechas por disputarse en el calendario 2026.

Ahora, la atención se centra en la sexta fecha de la Super Copa Roshfrans, la cual tendrá como sede la ciudad de Chihuahua los próximos 29 y 30 de agosto en el Autódromo Francisco Villa, escenario que recibirá a las principales categorías del automovilismo nacional en un fin de semana que promete emociones al límite.

La afición chihuahuense tendrá la oportunidad de apoyar a uno de sus máximos exponentes del deporte motor, quien llegará motivado por este importante resultado y con el objetivo de seguir sumando puntos para mantenerse en la pelea por el campeonato.

Con una victoria que confirma su crecimiento dentro de la categoría y un campeonato cada vez más disputado, Pepe Stege se perfila como uno de los protagonistas de la temporada 2026 de la Super Copa Roshfrans, llevando con orgullo el nombre de Chihuahua a los principales escenarios del automovilismo mexicano.