Pepe Stege conquista su segunda victoria de la temporada en GTM Light ante su afición

Lunes 31 de agosto de 2026

El piloto chihuahuense Pepe Stege consiguió una espectacular victoria en casa al imponerse en la segunda carrera de la categoría GTM Light durante la fecha celebrada en el Autódromo Francisco Villa, resultado que representa su segundo triunfo de la temporada 2026 dentro del campeonato Súper Copa.

La jornada no comenzó de la mejor manera para el representante de Chihuahua. En la primera competencia del fin de semana, un pinchazo en uno de los neumáticos lo dejó sin posibilidades de pelear por los primeros lugares, obligándolo a conformarse con un resultado lejos de sus expectativas.

Sin embargo, la historia cambió por completo en la segunda carrera del día. Tras conseguir la pole position en la sesión de clasificación, Pepe Stege llegó a la competencia con la mesa puesta para buscar la revancha ante su afición.

Desde el apagado de los semáforos, el piloto chihuahuense mostró un ritmo dominante, defendiendo la primera posición y manteniendo el control de la carrera de principio a fin. Con una conducción impecable, Stege lideró cada vuelta del compromiso para cruzar la meta en el primer lugar y desatar la celebración de los aficionados que se dieron cita en el inmueble capitalino.

La victoria tuvo un significado especial para el piloto local, al conseguirla en el escenario donde ha construido gran parte de su trayectoria deportiva y frente al público que lo ha respaldado a lo largo de su carrera.

Con este resultado, Pepe Stege suma su segunda victoria de la temporada en GTM Light, fortaleciendo sus aspiraciones dentro del campeonato y confirmando el gran momento que atraviesa en la presente campaña.

El triunfo en Chihuahua representa además una inyección anímica importante para el piloto y su equipo, quienes ahora enfocarán sus esfuerzos en las próximas fechas del serial con el objetivo de mantenerse entre los protagonistas de la categoría y continuar sumando puntos en la lucha por el campeonato.