Pepe Stege consigue doble podio en León y se mantiene en la lucha por el campeonato

Lunes 21 de septiembre de 2026

León, Guanajuato.- El piloto chihuahuense Pepe Stege continúa con paso firme en la recta final de la temporada 2026 de la Super Copa Roshfrans, luego de conseguir un segundo y un tercer lugar durante la séptima fecha del campeonato, celebrada en el Autódromo de León.

Los resultados obtenidos por el integrante de Alfa Racing-Elite le permiten mantenerse en la pelea por el campeonato de la categoría GTM Light, cuando restan solamente dos fechas para concluir la temporada.

En la primera carrera del fin de semana, disputada el sábado por la tarde, Stege arrancó desde la tercera posición tras una destacada sesión de calificación.

Desde el inicio se mantuvo entre los líderes y aprovechó la salida de Rafael Villazón para afianzarse en el segundo puesto, posición que conservó hasta el final de la competencia.

La carrera tuvo una interrupción de 17 minutos debido a un accidente en pista, incidente en el que el piloto chihuahuense estuvo muy cerca de verse involucrado. Sin embargo, logró mantenerse fuera de peligro y completar una sólida actuación para subir al podio en la segunda posición.

Para la segunda competencia, disputada el domingo al mediodía, el representante de Chihuahua capital arrancó desde la cuarta plaza. Pepe Stege volvió a mostrar consistencia y velocidad, colocándose desde la primera vuelta en la tercera posición, sitio que defendió durante toda la carrera pese a la presión de sus rivales.

Gracias a una conducción inteligente y libre de errores, el piloto chihuahuense consiguió su segundo podio de la séptima fecha en tierras leonesas.

Con este doble resultado, Stege continúa sumando puntos valiosos en la clasificación general de la categoría GTM Light, consolidándose como uno de los protagonistas en la lucha por el campeonato y confirmando el gran momento que atraviesa en la temporada.

La siguiente parada para el piloto de Chihuahua será durante el próximo mes de octubre en Monterrey, sede de la octava fecha del campeonato, donde buscará mantener la racha positiva y acercarse aún más al objetivo de conquistar el título.