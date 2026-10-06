Pepe Stege llega a Monterrey con el campeonato de GTM Light en la mira

Martes 6 de octubre de 2026

El piloto chihuahuense Pepe Stege se encuentra ante uno de los retos más importantes de su temporada dentro de la Súper Copa 2026, al enfrentar este fin de semana la octava fecha del campeonato en el Autódromo Monterrey, donde buscará recortar distancias en la clasificación de la categoría GTM Light.

Con la temporada entrando en su etapa decisiva, Stege llega a tierras regiomontanas ubicado a 58 puntos del liderato, por lo que la competencia en el trazado norteño representa una oportunidad fundamental para mantener vigente su aspiración de conquistar el campeonato.

La lucha por el título se encuentra sumamente cerrada y, al tratarse de la penúltima fecha del serial, cada posición, cada vuelta y cada punto pueden resultar determinantes para definir al campeón de la temporada.

Para el representante del Estado Grande, el objetivo será aprovechar al máximo las condiciones del circuito y conseguir una actuación que le permita reducir la diferencia en la clasificación.

Un buen resultado en Monterrey podría dejarlo en una posición competitiva de cara a la gran definición del campeonato.

Stege ha mantenido una temporada de constante donde el parte aguas fue la victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto capitalino enfrenta el momento en el que la experiencia, la concentración y la estrategia serán fundamentales para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de GTM Light.

La fecha en Monterrey marcará prácticamente el inicio de la definición por el título. Con solamente una jornada más después de esta competencia, el piloto chihuahuense sabe que no hay margen para dejar puntos en el camino.

La pista regiomontana será así el escenario de una batalla que podría cambiar por completo el panorama del campeonato.

Para Stege, sumar una gran cantidad de puntos no solamente significaría avanzar en la clasificación, sino llegar a la última fecha con posibilidades reales de disputar lo que sería su primer campeonato dentro de la Súper Copa.