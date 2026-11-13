Pepe Stege llega a Puebla con la mira puesta en pelear por el campeonato de la GTM Light

Viernes 13 de noviembre de 2026

El piloto chihuahuense ocupa el cuarto lugar de la clasificación general y buscará cerrar la temporada 2026 de la Súper Copa Roshfrans con un resultado que lo acerque a la disputa por el título.

El piloto chihuahuense Pepe Stege se reporta listo para afrontar la última fecha de la temporada 2026 de la Súper Copa Roshfrans, que tendrá como escenario el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, en Puebla, donde buscará cerrar el año con un resultado destacado dentro de la categoría GTM Light.

El representante del Estado Grande llega a esta cita ubicado en el cuarto lugar de la clasificación general, posición que lo mantiene con posibilidades de meterse en la pelea por los primeros puestos y aspirar a terminar la campaña entre los protagonistas del campeonato.

Con la temporada en su etapa decisiva, cada punto será fundamental en una competencia donde los principales contendientes buscarán asegurar su posición en la tabla. Para Stege, conseguir un buen resultado en territorio poblano representaría una oportunidad importante para escalar posiciones y acercarse a la disputa por el título.

Sobre los retos que encontrará durante el fin de semana, el piloto chihuahuense comentó: "Estamos listos para la última fecha. Se espera lluvia para el viernes, por lo que posiblemente no podremos practicar como quisiéramos, pero eso le va a poner un toque más emocionante".

Las condiciones climatológicas podrían convertirse en un factor determinante durante las actividades, obligando a los equipos y pilotos a ajustar sus estrategias para encontrar la mejor puesta a punto de sus autos.

La última competencia de la temporada está programada para el próximo 15 de noviembre, en Puebla, donde Pepe Stege buscará aprovechar cada oportunidad en pista para despedir el 2026 con una actuación que lo mantenga en la conversación por los primeros lugares de la GTM Light.