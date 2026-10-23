Pepe Toño Rivas levanta la mano por Morena para la alcaldía de Aldama

Viernes 23 de octubre de 2026

Aldama, Chih.– José Antonio “Pepe Toño” Rivas anunció su registro como aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en Aldama, con la intención de participar en el proceso político de Morena rumbo a la definición de la candidatura a la Presidencia Municipal en 2027.

A través de sus redes sociales, Rivas informó que formalizó su registro y aseguró que pone su experiencia y capacidad a disposición del proyecto de transformación en el municipio.

“Si queremos algo diferente, tenemos que ser la diferencia”, expresó al anunciar sus aspiraciones y plantear la necesidad de impulsar un relevo generacional en la política local.

Pepe Toño Rivas llamó a sus simpatizantes a sumarse a su proyecto y participar en la nueva etapa política que, aseguró, busca construir para Aldama.

Con su registro, Rivas se incorpora públicamente a la contienda interna de Morena por posicionarse rumbo a la definición de quien encabezará el proyecto del partido para la alcaldía de Aldama en las elecciones de 2027.