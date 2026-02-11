El Estado

20.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 11 de febrero de 2026

Pérez Pavía entrega apoyos a familias de Lázaro Cárdenas ante lluvias

Meoqui, Chih.- Ante las lluvias intensas registradas en el Estado, el diputado del
PAN, Ismael Pérez Pavía, acudió a la comunidad de Lázaro Cárdenas para entregar apoyos alimenticios, cobijas y hules a las familias que más lo necesitan, como parte de las acciones de acompañamiento en estos días complicados.

Durante el recorrido, el legislador refrendó su compromiso de permanecer cerca de la gente, escuchar sus necesidades y trabajar de manera coordinada para atender las afectaciones provocadas por el clima.

“Estar con ustedes me llena el corazón. Sepan que no están solos; aquí seguimos, a sus órdenes, acompañándolos”, expresó.

El diputado agradeció de manera especial el respaldo de la Maru Campos, por mantenerse cercana a la ciudadanía y no soltar a las comunidades cuando más lo necesitan.

Asimismo, reconoció la colaboración y acompañamiento del Juan Pedro Trejo Chaparro, presidente seccional de Lázaro Cárdenas, así como de la Rosy Nájera, presidenta seccional del DIF, cuya coordinación fue clave para hacer posible la entrega de estos apoyos.

Finalmente, Pérez Pavía reiteró que seguirá trabajando de la mano con las autoridades locales y las familias del distrito para atender las emergencias y fortalecer el bien común de las comunidades.

Inician excavaciones para nueva lateral en el Periférico de la Juventud

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

El Colegio de Ingenieros en Ecología lamenta el fallecimiento de Jesús Antonio de la O Valdez

Detienen a hombre armado en Moris tras enfrentamiento con policías

Sedena autoriza a policías de cuatro estados uso de armamento exclusivo del Ejército

Instala Comisión de Igualdad Jurado Calificador del Reconocimiento Chihuahuense Destacada 2026
Fernández Noroña pide cárcel para Julio Scherer Ibarra tras publicación de su libro
Realizan 4ta Sesión del Consejo Consultivo de la Sindicatura en 2026
Sheinbaum niega uso de drones en cierre temporal del aeropuerto de El Paso
Gobierno expropia terrenos en Campeche y Quintana Roo para obras del Tren Maya
IMM y ICHEA unen esfuerzos para reducir el rezago educativo en Chihuahua
Recaudación del Predial en Chihuahua supera la meta de enero en 21%
Enfrentamiento armado en “El Limoncito”, Culiacán, mantiene en alerta a pobladores

Municipios

Más Noticias

Hallan tres cuerpos envueltos en cobijas en la carretera a Barraganes, Cuauhtémoc
Convocan a jóvenes y remisos a tramitar su cartilla del Servicio Militar Nacional en Chihuahua
Anuncian trabajos de bacheo en varias avenidas de Chihuahua