Pérez Pavía entrega apoyos a familias de Lázaro Cárdenas ante lluvias

Miércoles 11 de febrero de 2026

Meoqui, Chih.- Ante las lluvias intensas registradas en el Estado, el diputado del

PAN, Ismael Pérez Pavía, acudió a la comunidad de Lázaro Cárdenas para entregar apoyos alimenticios, cobijas y hules a las familias que más lo necesitan, como parte de las acciones de acompañamiento en estos días complicados.

Durante el recorrido, el legislador refrendó su compromiso de permanecer cerca de la gente, escuchar sus necesidades y trabajar de manera coordinada para atender las afectaciones provocadas por el clima.

“Estar con ustedes me llena el corazón. Sepan que no están solos; aquí seguimos, a sus órdenes, acompañándolos”, expresó.

El diputado agradeció de manera especial el respaldo de la Maru Campos, por mantenerse cercana a la ciudadanía y no soltar a las comunidades cuando más lo necesitan.

Asimismo, reconoció la colaboración y acompañamiento del Juan Pedro Trejo Chaparro, presidente seccional de Lázaro Cárdenas, así como de la Rosy Nájera, presidenta seccional del DIF, cuya coordinación fue clave para hacer posible la entrega de estos apoyos.

Finalmente, Pérez Pavía reiteró que seguirá trabajando de la mano con las autoridades locales y las familias del distrito para atender las emergencias y fortalecer el bien común de las comunidades.