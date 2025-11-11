Chihuahua

23.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 11 de noviembre de 2025

Permanece recluido Édgar Hernán E.V. pese a contar con amparo federal

Édgar Hernán E.V. continúa recluido en la Unidad de Bajo Riesgo —conocida también como la Penitenciaría Vieja— luego de que el Poder Judicial de la Federación no notificara al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua sobre un amparo que se le había concedido.

La jueza federal Flor Berenice Gómez emitió dicho amparo, con el cual se mantenía el régimen de semilibertad otorgado a Édgar Hernán hasta que se dicte un fallo definitivo.

La medida inicial, concedida el pasado 18 de septiembre por el juez Carlos Erives, establecía que el sentenciado debía ingresar al penal los viernes a las 20:00 horas y salir los domingos a la misma hora. Sin embargo, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia estatal revocó esa resolución y ordenó su reclusión total hasta el 31 de marzo de 2050.

El amparo federal impide que se ejecute la nulidad dictada por la Sala estatal, manteniendo la disposición original de semilibertad. No obstante, la falta de notificación formal al Tribunal Superior de Justicia del Estado provocó que Édgar Hernán E.V. permanezca internado en la Unidad de Bajo Riesgo, en espera de que las autoridades judiciales competentes reciban y acaten la resolución federal.

La situación refleja un retraso administrativo que ha derivado en la prolongación de su estancia en prisión, pese a la existencia de una resolución vigente que ampara sus derechos.

Convocan a jóvenes de la clase 2007 y remisos al sorteo del Servicio Militar Nacional

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Lamenta Isela Martínez la falta de seriedad de Miguel Riggs al plagiar Reglamento de Movilidad

Encabeza SSPE revisión en Cereso No.1 de Aquiles Serdán

Enajena Congreso predio a favor de Enalte Desarrollos Inmobiliarios

Aprueba Ayuntamiento por unanimidad la modificación a la Convocatoria del Presupuesto Participativo 2026
Advierte SSPE sobre intento de suplantación de identidad de un Subsecretario en redes sociales
Encabeza SSPE revisión en Cereso No.1 de Aquiles Serdán
Enajena Congreso predio a favor de Enalte Desarrollos Inmobiliarios
Messi: “No me fui del Barcelona como imaginaba ni como soñaba”
COPARMEX Chihuahua llama a fortalecer las instituciones y preservar la democracia en el marco del debate sobre la Reforma Electoral
SCJN decidirá monto de adeudos fiscales de Ricardo Salinas Pliego, dice Sheinbaum
Comisiones Unidas rechazan iniciativa de movilidad por ser "copia literal" de reglamento de Guadalajara

Municipios

Más Noticias

Lamenta Isela Martínez la falta de seriedad de Miguel Riggs al plagiar Reglamento de Movilidad
Vinculan a proceso a hombre por homicidio agravado en colonia Lucio Blanco
USS Gerald R. Ford llega al Caribe y refuerza presión de EE. UU. en la región