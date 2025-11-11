Permanece recluido Édgar Hernán E.V. pese a contar con amparo federal

Martes 11 de noviembre de 2025

Édgar Hernán E.V. continúa recluido en la Unidad de Bajo Riesgo —conocida también como la Penitenciaría Vieja— luego de que el Poder Judicial de la Federación no notificara al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua sobre un amparo que se le había concedido.

La jueza federal Flor Berenice Gómez emitió dicho amparo, con el cual se mantenía el régimen de semilibertad otorgado a Édgar Hernán hasta que se dicte un fallo definitivo.

La medida inicial, concedida el pasado 18 de septiembre por el juez Carlos Erives, establecía que el sentenciado debía ingresar al penal los viernes a las 20:00 horas y salir los domingos a la misma hora. Sin embargo, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia estatal revocó esa resolución y ordenó su reclusión total hasta el 31 de marzo de 2050.

El amparo federal impide que se ejecute la nulidad dictada por la Sala estatal, manteniendo la disposición original de semilibertad. No obstante, la falta de notificación formal al Tribunal Superior de Justicia del Estado provocó que Édgar Hernán E.V. permanezca internado en la Unidad de Bajo Riesgo, en espera de que las autoridades judiciales competentes reciban y acaten la resolución federal.

La situación refleja un retraso administrativo que ha derivado en la prolongación de su estancia en prisión, pese a la existencia de una resolución vigente que ampara sus derechos.