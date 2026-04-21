Permanecen en Semefo cuerpos de agentes de EU fallecidos en accidente en la Sierra de Chihuahua

Martes 21 de abril de 2026

Los cuerpos de dos capacitadores de la Embajada de Estados Unidos permanecen en el Servicio Médico Forense (Semefo), luego de perder la vida en un accidente registrado en la Sierra de Chihuahua, donde también fallecieron el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, y el agente Manuel Genaro Méndez Montes.

El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, confirmó que los ciudadanos estadounidenses no participaron en el operativo donde se localizó y destruyó un narcolaboratorio, al precisar que se encontraban realizando labores de capacitación a una distancia de ocho a nueve horas del sitio.

“El operativo fue llevado a cabo únicamente por elementos de la AEI y de la Secretaría de la Defensa Nacional”, indicó el funcionario, quien agregó que se elaborará un informe detallado para presentarlo a la Presidencia de la República.

Sobre los hechos, explicó que el encuentro entre los instructores estadounidenses y el titular de la AEI ocurrió durante el trayecto de regreso, cuando viajaban en el mismo vehículo que posteriormente se desbarrancó en la zona de Guachochi, provocando la muerte de los cuatro ocupantes.

Jáuregui señaló que los cuerpos de los ciudadanos estadounidenses permanecen en el anfiteatro del Semefo, donde se llevan a cabo los procesos de identificación correspondientes, con la presencia de personal del Consulado de Estados Unidos para los trámites necesarios que permitan la entrega de los restos.