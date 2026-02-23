Persecución contra “El Mencho” habría complacido a Trump, señala The Economist

Lunes 23 de febrero de 2026

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no sólo representa un golpe al crimen organizado en México, sino que también tendría implicaciones políticas a nivel internacional.

De acuerdo con la revista británica The Economist, la operación que culminó con su abatimiento “complacerá” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un contexto de creciente presión diplomática en materia de combate al narcotráfico.

En su análisis titulado “The killing of Mexico’s most powerful narco will please Donald Trump”, la publicación sostiene que la intensificación de la persecución contra el capo más poderoso del país se da en medio de exigencias estadounidenses relacionadas con el tráfico de fentanilo y el endurecimiento del discurso sobre seguridad fronteriza y crimen transnacional.

Según la revista, la caída de “El Mencho” envía a Washington una señal clara de cooperación por parte del gobierno mexicano en la lucha contra los cárteles, particularmente en un momento en que Trump ha reforzado su postura contra el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

No obstante, el análisis advierte que la eliminación de un líder criminal de alto perfil puede tener un impacto simbólico importante, pero no garantiza una reducción sostenida de la violencia en México. Por el contrario, podría generar reacomodos internos, fragmentaciones o disputas dentro del CJNG y otras organizaciones delictivas.

Trump pide intensificar combate a cárteles

Tras confirmarse el operativo en Jalisco, el presidente estadounidense pidió públicamente a México “intensificar sus esfuerzos contra los cárteles”, al considerar que representan una amenaza directa para la seguridad de su país.

Si bien reconoció la acción contra el líder del CJNG, subrayó la necesidad de reforzar la estrategia binacional para frenar el tráfico de opioides sintéticos, especialmente fentanilo.

El análisis de The Economist pone sobre la mesa el debate sobre si el operativo respondió principalmente a una estrategia de seguridad interna o si también estuvo influido por la agenda política de Washington, en un momento clave de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.