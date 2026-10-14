Perseverance rompe récord: es el vehículo que más distancia ha recorrido fuera de la Tierra

Miércoles 14 de octubre de 2026

El rover de la NASA superó los 45 kilómetros recorridos en Marte y dejó atrás la marca que mantenía Opportunity desde su misión en el planeta rojo.

El rover Perseverance de la NASA estableció un nuevo récord de exploración espacial al convertirse en el vehículo que mayor distancia ha recorrido sobre la superficie de otro mundo, excluyendo a los vehículos utilizados en la Tierra.

El Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) confirmó que Perseverance alcanzó 28.1 millas, equivalentes a 45.22 kilómetros, recorridos dentro y alrededor del cráter Jezero desde su llegada a Marte en febrero de 2021.

Con ello superó la distancia acumulada por Opportunity, rover que exploró Marte entre 2004 y 2018 y que durante años mantuvo la marca.

El récord pudo haberse alcanzado desde agosto, pero la NASA decidió detener temporalmente el avance del vehículo para investigar unas particulares rocas claras que podrían encontrarse entre las más antiguas estudiadas hasta ahora en Marte.

Perseverance aterrizó en el cráter Jezero el 18 de febrero de 2021, una zona que hace miles de millones de años albergó un lago y un sistema fluvial, motivo por el que fue seleccionada para buscar posibles evidencias de antigua vida microbiana.

La misión también hizo historia con Ingenuity, el pequeño helicóptero transportado por Perseverance que consiguió realizar el primer vuelo controlado y propulsado en otro planeta. Aunque inicialmente estaba diseñado para pocos vuelos de demostración, terminó completando 72 antes de finalizar sus operaciones en enero de 2024.

Actualmente, Perseverance continúa estudiando formaciones geológicas y recolectando muestras de roca marciana.

Con el rover todavía operativo y nuevas regiones por explorar, los 45.22 kilómetros representan una marca que podría seguir aumentando durante los próximos años.