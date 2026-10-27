Persiste red de funcionarios ligados a Taddei en el INE tras su renuncia

Martes 27 de octubre de 2026

Tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), funcionarios nombrados durante su gestión permanecen en puestos estratégicos del organismo, de acuerdo con fuentes electorales citadas por medios nacionales.

Según la información publicada, 11 de los 17 integrantes de la Junta General Ejecutiva son señalados por fuentes internas como cercanos a Taddei, situación que ha generado cuestionamientos entre integrantes del Consejo General sobre la concentración de facultades para realizar nombramientos.

La consejera Carla Humphrey cuestionó las modificaciones legales que permitieron que la Presidencia del INE adquiriera mayores facultades para designar titulares de áreas estratégicas y consideró necesario recuperar la colegialidad dentro del instituto. En el mismo sentido se pronunciaron los consejeros Martín Faz y Arturo Castillo.

El cambio tuvo como antecedente una resolución del Tribunal Electoral en enero de 2024 y posteriormente una reforma al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), aprobada en octubre de ese año, que facultó a la Presidencia del INE para nombrar y remover titulares de Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.

Además, fuentes electorales señalaron a Mario Alfonso Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales y Servicios, y a José Alberto Pérez de Acha, titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, como funcionarios presuntamente relacionados con el entorno del proveedor José Alfredo Hernández Casillas.

De acuerdo con la publicación, Hernández Casillas es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas anomalías relacionadas con contratos de materiales electorales.

En el caso de Burciaga Esparza, su posición resulta relevante por su intervención en los procedimientos contractuales del organismo, mientras que Pérez de Acha es señalado por fuentes internas por su participación en decisiones relacionadas con servicios tecnológicos.

Los señalamientos publicados corresponden a fuentes del organismo y consejeros electorales, por lo que no implican por sí mismos responsabilidad administrativa o penal de los funcionarios mencionados.

Tras la salida de Taddei, uno de los principales retos internos del INE será determinar si se mantiene la estructura de funcionarios nombrados durante su gestión o se realizan cambios en las áreas de primer nivel del organismo.