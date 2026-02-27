Persisten dudas sobre seguridad en México tras muerte de “El Mencho” mientras se acerca la Copa Mundial 2026

Viernes 27 de febrero de 2026

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), México ha logrado restablecer gran parte del orden, pero persisten preocupaciones sobre la seguridad, especialmente con la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará parcialmente en el país.

El mayor torneo de fútbol del mundo, que incluirá tres países anfitriones, 104 partidos y 48 selecciones, tendrá varios encuentros en ciudades cercanas a zonas de influencia del CJNG. El próximo mes se celebrarán cuatro partidos clasificatorios en Monterrey y Guadalajara, lo que ha generado inquietud entre algunos equipos internacionales.

Equipos como Jamaica y Bolivia han solicitado claridad a la FIFA sobre la situación de seguridad, mientras que la selección de Portugal afirmó que evaluará continuamente la situación antes de tomar cualquier decisión.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el país cuenta con “todas las garantías” para los visitantes y los partidos del Mundial, y afirmó que la vida cotidiana ha vuelto a la normalidad en Jalisco. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, expresó su “confianza total” en México y en sus autoridades para garantizar la seguridad de los eventos.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó que se reunió con representantes de la FIFA y que no existe intención de quitar sedes mexicanas. México albergará 13 partidos del torneo: cinco en Ciudad de México, cuatro en Monterrey y cuatro en Guadalajara. El Estadio Azteca se convertirá en el primer estadio en recibir tres veces el partido inaugural, y se espera la llegada de cinco millones de visitantes, generando un importante impulso económico.

A pesar de estas garantías, ya se han registrado efectos indirectos de la violencia: una competición internacional de saltos de trampolín en Guadalajara fue cancelada por restricciones de viaje de algunas embajadas, mientras que la embajada de Estados Unidos levantó restricciones para su personal, indicando que los ciudadanos estadounidenses pueden retomar precauciones normales. Además, la selección mexicana jugó un amistoso contra Islandia en Querétaro con 3,000 elementos de seguridad, sin incidentes reportados.

El presidente de la federación de fútbol de Jamaica, Michael Ricketts, reconoció señales de normalidad en Guadalajara, pero advirtió que “sigue habiendo un nivel de incertidumbre” debido a la posible persistencia de la violencia de los cárteles.

Las autoridades mexicanas insisten en proyectar confianza y seguridad para garantizar que los partidos de la Copa Mundial se celebren sin contratiempos, a pesar de la reciente ola de violencia relacionada con la eliminación de líderes del crimen organizado.