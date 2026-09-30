Peso mexicano recupera terreno y vuelve a cotizar por debajo de 18 por dólar

Miércoles 30 de septiembre de 2026

Ciudad de México.- El peso mexicano inició la jornada de este miércoles con una recuperación frente al dólar, al revertir parte de las pérdidas registradas durante la sesión previa y regresar a niveles inferiores a las 18 unidades por billete verde.

La moneda nacional presenta una apreciación de 0.28 por ciento y cotiza alrededor de 17.98 pesos por dólar, en medio de una reevaluación de las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El movimiento se produjo luego de la publicación de indicadores económicos estadounidenses, entre ellos el índice de precios del gasto de consumo personal (PCE), que registró una inflación anual de 3.4 por ciento en agosto, por debajo del 3.7 por ciento esperado. La inflación subyacente se ubicó en 3 por ciento, también menor a lo previsto.

Además, la nómina privada de ADP sumó 90 mil empleos en septiembre, superando las expectativas, mientras que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos creció 2.2 por ciento anualizado durante el segundo trimestre de 2026.

Analistas señalaron que estos datos llevaron a los mercados a ajustar sus expectativas sobre las decisiones que podría adoptar la Reserva Federal en los próximos meses.

El índice DXY, que mide el desempeño del dólar frente a una canasta de seis monedas internacionales, retrocedió 0.14 por ciento, hasta las 100.97 unidades.

En paralelo, los precios internacionales del petróleo mostraron una moderación. El barril de Brent llegó a registrar niveles inferiores a los 103 dólares, después de haber cotizado alrededor de 107 dólares al inicio de la jornada anterior.

Los mercados bursátiles estadounidenses mostraron avances, con el Nasdaq al alza 1.06 por ciento y el S&P 500 con una ganancia de 0.64 por ciento, mientras que el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedía 0.49 por ciento durante la mañana.