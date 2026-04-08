Petróleo cae con fuerza tras anuncio de alto el fuego entre EE.UU. e Irán

Miércoles 8 de abril de 2026

El precio del crudo operaba cerca de los 90 dólares por barril este miércoles, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo de alto el fuego de dos semanas con Irán, condicionado a la reapertura inmediata y segura del estrecho de Ormuz.

Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) con entrega en mayo caían alrededor de 18%, situándose en 92.50 dólares por barril a las 8:48 a. m. (hora del este). Por su parte, el Brent, referente internacional, descendía más del 16%, hasta los 91.25 dólares por barril.

El derrumbe coloca al WTI ante la posibilidad de registrar su peor desempeño diario desde el 27 de abril de 2020 si la caída supera el 14.52%. De igual manera, los precios de referencia del gasóleo europeo se desplomaban 311 dólares, o 20.4%, para cotizar en 1,216.75 dólares por tonelada.

El cambio de postura de Trump ocurrió poco antes de que venciera el plazo que había fijado para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz, advirtiendo que, de no hacerlo, enfrentaría ataques generalizados contra su infraestructura civil. Aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo transita por esta ruta clave.

“¡Esto será un ALTO EL FUEGO de doble sentido!”, escribió el mandatario en redes sociales, un día después de haber afirmado que “esta noche morirá una civilización entera” si Irán no cumplía sus exigencias.

Irán señaló que detendrá sus ataques siempre que cesen los bombardeos en su contra y que garantizará un tránsito seguro por el estrecho durante dos semanas, en coordinación con sus fuerzas armadas, según informó su canciller, Abbas Araqchi.

Analistas estiman que los 10 a 13 millones de barriles diarios de crudo y derivados que permanecen bloqueados podrían liberarse de manera gradual. No obstante, advierten que la normalización dependerá de si la tregua logra transformarse en un acuerdo de paz estable durante las negociaciones previstas en Pakistán.