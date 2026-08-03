Petróleo cae más de 4 dólares por expectativas de acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Lunes 3 de agosto de 2026

Nueva York.- Los precios internacionales del petróleo registraron fuertes pérdidas este lunes, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de un nuevo ataque contra Irán mientras continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo relacionado con el programa nuclear iraní y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Durante las operaciones de la mañana, el crudo Brent retrocedió 4.23 dólares, equivalente a una caída de 4.8 por ciento, para cotizarse en 83.70 dólares por barril. Por su parte, el petróleo West Texas Intermediate (WTI) perdió 5.07 dólares, o 6 por ciento, ubicándose en 79.60 dólares por barril.

Se trata de los descensos diarios más pronunciados para ambos indicadores desde la semana pasada, después de que el mercado reaccionara positivamente a las señales de una posible reducción de las tensiones en Medio Oriente.

Los precios del petróleo habían acumulado ganancias superiores al 20 por ciento durante el último mes debido a los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán y a los ataques registrados contra embarcaciones petroleras cerca de Omán, factores que elevaron la preocupación sobre la seguridad del suministro energético mundial.

En un mensaje publicado en la red social Truth Social, Trump aseguró que Irán y otros países de la región solicitaron tiempo para concretar un acuerdo que permita la reapertura “inmediata, completa y total” del estrecho de Ormuz y contribuya a poner fin a las tensiones relacionadas con el programa nuclear iraní.

Analistas señalaron que la evolución de las negociaciones será determinante para el comportamiento de los mercados energéticos en los próximos días, ya que persisten dudas sobre la disposición de Irán para aceptar las condiciones planteadas.

A la incertidumbre geopolítica se sumó la decisión de la OPEP+, integrada por los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, de incrementar su producción en aproximadamente 188 mil barriles diarios a partir de septiembre, medida que también contribuyó a presionar los precios a la baja.

Los mercados continuarán atentos al desarrollo de las conversaciones diplomáticas y al comportamiento del tránsito marítimo en los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb, dos de las rutas más importantes para el comercio mundial de petróleo.