Petróleos Mexicanos reporta disminución de 10% en tomas clandestinas

Petróleos Mexicanos informó que las tomas clandestinas de combustible registraron una disminución del 10 por ciento a nivel nacional, como resultado de las acciones coordinadas para combatir el mercado ilícito de hidrocarburos.
De acuerdo con la empresa, entre enero y noviembre de 2025 se contabilizaron 10 mil 319 casos, frente a los 11 mil 349 registrados en el mismo periodo de 2024.
Pemex destacó que el combate al robo de combustible se realiza en coordinación con distintas autoridades, mediante estrategias de detección, atención focalizada y prevención en zonas de mayor incidencia.
Entre los estados con reducción, señaló a Puebla, donde las tomas pasaron de 943 a 860, así como Jalisco, que registró una baja de mil 898 a mil 713 casos.
No obstante, la petrolera reconoció que entidades como Hidalgo, Estado de México y Guanajuato mantienen una alta incidencia, por lo que se aplican operativos diferenciados.
En el caso de Baja California, indicó que la entidad salió del grupo de las diez con mayor número de tomas clandestinas.
En el ámbito jurídico, Pemex informó que durante 2024 y 2025 se interpusieron 9 mil 153 denuncias por robo de hidrocarburos, además de colaborar con autoridades mediante dictámenes técnicos y evaluación de daños.
La empresa reiteró que la actual administración mantiene una política de “cero impunidad” frente a este delito.
Sin embargo, reportes recientes señalan que durante 2025 se detectó en promedio una toma clandestina cada 50 minutos, con Hidalgo como el principal foco, al registrar un incremento en perforaciones.
