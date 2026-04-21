Petroleras globales aceleran exploración fuera de Medio Oriente ante tensiones geopolíticas

Martes 21 de abril de 2026

Empresas como Exxon Mobil, Chevron, BP y TotalEnergies han intensificado la búsqueda de nuevos yacimientos de petróleo y gas en regiones fuera de Medio Oriente, en respuesta a los riesgos derivados del conflicto en la zona y su impacto en el suministro energético global.

Entre los movimientos más destacados, Exxon evalúa invertir hasta 24 mil millones de dólares en aguas profundas de Nigeria, mientras Chevron fortalece su presencia en Venezuela. Por su parte, BP ha adquirido participaciones en bloques frente a Namibia y TotalEnergies firmó acuerdos de exploración con Turquía. De acuerdo con la consultora Wood Mackenzie, estos proyectos podrían generar hasta 120 mil millones de dólares en valor en los próximos años.

Las tensiones en el Golfo Pérsico, particularmente en el Estrecho de Ormuz, han afectado el transporte de hidrocarburos, por donde transita cerca del 20% del consumo mundial. Esto ha impulsado los precios del petróleo, que actualmente rondan los 88 dólares por barril, generando incentivos para ampliar la producción y explorar nuevas reservas.

Autoridades estadounidenses, como el secretario de Energía, han exhortado a las petroleras a incrementar la producción para mitigar una posible escasez. En este contexto, las compañías buscan equilibrar mayores niveles de extracción sin comprometer sus presupuestos, al tiempo que proyectan asegurar reservas suficientes hacia 2030 y más allá.

Analistas coinciden en que, ante la incertidumbre en Medio Oriente, las empresas están diversificando sus inversiones hacia África, América Latina y el Mediterráneo oriental. Esta estrategia busca reducir riesgos geopolíticos y garantizar el abasto energético global en el largo plazo.

Se estima que la industria deberá incorporar alrededor de 300 mil millones de barriles adicionales a sus reservas para cubrir la demanda mundial hacia 2050, lo que refuerza la actual carrera por nuevos descubrimientos energéticos.