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Jueves 15 de octubre de 2026

Pide Arturo Zubía al Gobierno Federal cumplir con acuerdos en la compra de leche de productores chihuahuenses

El diputado Arturo Zubía Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, propone que el Congreso pida al Gobierno Federal y a Leche para el Bienestar, antes Liconsa, comprar a los productores de Chihuahua las cantidades de leche que tienen acordadas. La solicitud busca evitar que las familias se queden con parte de su producción sin vender y pierdan los ingresos que necesitan para mantener su actividad.

Expuso que existe una reducción temporal cercana al 40 por ciento en las compras de leche en la región centro-sur, que afectaría a más de 600 productores. Los propios lecheros estiman pérdidas de aproximadamente 2 millones 300 mil pesos diarios. Aunque venden menos, siguen pagando alimento para el ganado, electricidad y trabajadores. Además, la leche necesita refrigeración y debe venderse a tiempo para evitar que se eche a perder.

Zubía solicita que Leche para el Bienestar revise los recortes, los retire donde corresponda y vuelva a comprar las cantidades establecidas en los acuerdos que siguen vigentes. También pide que informe con anticipación cuánto comprará para evitar reducciones inesperadas. Al Gobierno Federal, mediante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, le solicita buscar los recursos y coordinar las acciones necesarias para mantener las compras.

El punto de acuerdo también pide a las autoridades federales identificar a los productores afectados, calcular cuánta leche dejaron de comprarles y cuánto dinero perdieron. Esta revisión incluiría Camargo, La Cruz, San Francisco de Conchos y Saucillo, además de otras zonas lecheras de Chihuahua. Con esa información se busca definir medidas para evitar que los productores cierren y se pierdan empleos en las comunidades rurales.

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