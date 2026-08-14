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Viernes 14 de agosto de 2026

Pide CCE gobernantes ejecutivos y capaces; ve previsible nombramiento de Bonilla

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Leopoldo Mares, consideró previsible el nombramiento del alcalde Marco Bonilla como defensor del PAN en Chihuahua y destacó que el estado requiere gobernantes con capacidad ejecutiva, experiencia y resultados.

Mares señaló que el sector empresarial no interviene en los procesos internos de los partidos políticos, pero mantiene el llamado para que todas las fuerzas presenten perfiles capaces de convertirse en buenos administradores y servidores públicos.

Al ser cuestionado sobre las características que busca el empresariado en los próximos candidatos, destacó la importancia de contar con personas con capacidad administrativa y ejecutiva, conocimiento de la ciudad y experiencia sobre el funcionamiento del Ayuntamiento.

El dirigente empresarial consideró que varios de los aspirantes cuentan con experiencia en cargos públicos, aunque enfatizó la necesidad de gobiernos que actúen con mayor agilidad y reduzcan los tiempos que genera la burocracia.

Mares señaló que proyectos importantes de infraestructura suelen impulsarse hacia el final de las administraciones, cuando deberían comenzar desde los primeros años de gobierno.

“Tiene que haber más agilidad, facilidades y ser más ejecutivos”, expresó, al señalar que Chihuahua necesita autoridades capaces de concretar proyectos con rapidez, resultados y honradez.

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