El Estado

29.46°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 23 de abril de 2026

Pide Congreso no politizar operativo contra narcolaboratorio en Chihuahua

El presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, fijó postura este jueves respecto al desmantelamiento de un laboratorio clandestino en Chihuahua, al considerar que la acción representa un avance directo en la protección de la seguridad y la salud de la población.

El legislador subrayó que el operativo no debe minimizarse, al señalar que su impacto se traduce en menos droga en circulación, menores riesgos para las familias y un golpe a estructuras del crimen organizado que operan en la entidad.

“Hoy hay un debate que no podemos ignorar, pero tampoco podemos perder el enfoque. La soberanía es fundamental, pero también lo son el derecho a la salud y a la seguridad”, expresó.

Ramírez reconoció que es válida la discusión en torno a una posible vulneración de la soberanía nacional; sin embargo, advirtió que centrar el debate únicamente en ese aspecto puede desviar la atención del impacto positivo que este tipo de acciones tiene en la vida cotidiana de la ciudadanía.

“Mientras algunos discuten en lo político, el crimen organizado no se detiene. Por eso debemos tener claridad en nuestras prioridades: proteger a la gente”, afirmó.

El diputado precisó que su postura no responde a intereses partidistas, sino a un análisis de los resultados y su efecto en la sociedad, al tiempo que insistió en la importancia de que todas las acciones se desarrollen dentro del marco legal.

“No se trata de aplaudir ni de confrontar por consigna, sino de reconocer lo que sí debilita a la delincuencia, sin dejar de exigir legalidad”, puntualizó.

Finalmente, convocó a las distintas fuerzas políticas a actuar con responsabilidad, evitar la polarización y colocar en el centro la protección de la vida, la salud y la seguridad de la población.

Aldama suspende clases presenciales; serán virtuales por violencia

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Llama Síndica a acudir por apoyos del PAAM

Colocan inflables con figuras del PRI en la ciudad de Chihuahua

Incendian viviendas en comunidades de Chihuahua; investigan posible agresión a pobladores

ICE detiene nuevamente a esposa de César Duarte en El Paso
Diputados de Morena exigen claridad por caso de narcolaboratorio
Diputadas del PAN respaldan operativo en Chihuahua y cuestionan críticas de Morena
Avanza revalidación vehicular en Chihuahua; llaman a aprovechar descuentos
Retrasaron denuncia por asesinato de ex reina de belleza en CDMX
Prevén relevo en Embajada de México en EU
Aumenta canasta básica en Chihuahua y supera media nacional
Arresta SSPE a 3 sujetos con arsenal, explosivos y droga en Moris

Municipios

Más Noticias

Sheinbaum buscó a Maru Campos; habrá reunión con Seguridad federal
Arranca rehabilitación de campo de béisbol en Villas del Real con inversión participativa
Caen siete por red de huachicol fiscal con operaciones en Chihuahua