Pide Cuauhtémoc Estrada respeto a la SCJN ante revisión de reforma electoral de Chihuahua

Lunes 28 de septiembre de 2026

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, pidió respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante la próxima discusión de las impugnaciones promovidas contra diversas disposiciones de la reforma electoral aprobada en Chihuahua.

El legislador rechazó los señalamientos que vinculan las acciones de inconstitucionalidad promovidas por Morena con una intención de debilitar las medidas destinadas a impedir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

“Nosotros no estamos impugnando porque queramos proteger a nadie. Estamos impugnando porque consideramos que hay disposiciones que vulneran derechos y facultades constitucionales”, afirmó.

Estrada cuestionó distintos aspectos de la reforma aprobada por la mayoría del Congreso estatal y la calificó como “Ley Agandalle”, al considerar que algunas de sus disposiciones concentran decisiones en las dirigencias partidistas y reducen mecanismos de representación directa de la ciudadanía.

Entre los puntos cuestionados, señaló modificaciones relacionadas con la elección de regidurías y con los porcentajes de representación de distintos grupos de la población, entre ellos mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad.

El coordinador parlamentario también rechazó las declaraciones de la gobernadora Maru Campos en torno a las impugnaciones promovidas por Morena y sostuvo que su bancada presentó previamente la iniciativa 1636, mediante la cual planteó mecanismos para fortalecer el blindaje de los procesos electorales frente a la delincuencia organizada y disposiciones relacionadas con posibles injerencias extranjeras.

Estrada sostuvo que esa propuesta no recibió el respaldo necesario de otras fuerzas políticas, por lo que consideró contradictorio señalar ahora a Morena como un partido contrario a establecer medidas de protección frente a la participación del crimen organizado en elecciones.

La Suprema Corte tiene programado analizar las acciones de inconstitucionalidad 96/2026, 97/2026, 99/2026 y 103/2026, promovidas contra distintas disposiciones de las reformas realizadas a la Constitución Política del Estado, la Ley Electoral de Chihuahua y el Código Municipal.

Entre las normas sujetas a revisión se encuentran disposiciones relacionadas con nulidades electorales, integración de ayuntamientos y otros aspectos del sistema electoral estatal.

Será el Pleno de la SCJN el encargado de determinar la constitucionalidad de los artículos impugnados.