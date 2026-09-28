Pide De la Peña a Suprema Corte respetar blindaje electoral aprobado en Chihuahua

Lunes 28 de septiembre de 2026

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación respetar la decisión tomada en Chihuahua para blindar los procesos electorales ante una posible intervención del crimen organizado.

El funcionario estatal sostuvo que la reforma aprobada por el Congreso local responde, desde la perspectiva del Gobierno del Estado, a la intención de impedir que grupos criminales puedan influir en los resultados electorales.

De la Peña recordó que recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la importancia de evitar injerencias extranjeras en asuntos nacionales y señaló que, bajo una lógica similar, en Chihuahua se impulsaron medidas para evitar la intervención de organizaciones delictivas en los procesos políticos.

“En esos mismos términos, aquí se tomó la decisión de blindarnos para que no haya injerencia del crimen organizado”, expresó.

El secretario general de Gobierno cuestionó además que legisladores de Morena hayan controvertido la medida y señaló que, a su juicio, existe una preocupación compartida entre la población ante una eventual participación del crimen organizado en elecciones estatales.

Finalmente, De la Peña llamó a la Suprema Corte a considerar la decisión adoptada por el Congreso de Chihuahua y afirmó que en la entidad se busca evitar cualquier vínculo entre partidos políticos y organizaciones criminales.

Las declaraciones se dan en el contexto de la revisión jurídica del denominado blindaje electoral aprobado en Chihuahua, cuyo alcance se encuentra sujeto al análisis de la Suprema Corte.